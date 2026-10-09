Дина Хуснутдинова исполнила каскад с тройным акселем в ПП на мемориале Дениса Тена

Победительница этапа Гран-при России фигуристка Дина Хуснутдинова выступила с произвольной программой на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. В прокате она исполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа, упала с сольного тройного акселя, выполнила тройной флип, сделала секвенцию тройной лутц-ойлер-тройной сальхов-двойной аксель, приземлила тройной лутц, допустила «бабочку» на риттбергере. За два проката суммарно она получила от судей 185,70 балла и заняла промежуточное третье место.

Помимо Хуснутдиновой, на турнире из россиянок выступают Мария Захарова и Александра Игнатова (Трусова). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.