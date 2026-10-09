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Александра Трусова с четверным лутцем откатала ПП на мемориале Дениса Тена

Александра Трусова с четверным лутцем откатала ПП на мемориале Дениса Тена
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 фигуристка Александра Трусова выступила с произвольной программой на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. В прокате она с небольшой помаркой исполнила четверной лутц, приземлила тройной риттбергер, сделала тройной сальхов, выполнила каскад тройной лутц -тройной тулуп, сделала секвенцию тройной лутц-ойлер-тройной сальхов-двойной аксель, приземлила двойной аксель. За два проката она получила от судей 296,01 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

Помимо Трусовой, на турнире в Алма-Ате из россиянок выступили Мария Захарова и Дина Хуснутдинова. Все фигуристки из России выступают на международной арене в нейтральном статусе.

Трусова в начале сентября стала серебряным призёром турнира Kinoshita Group Cup в Токио.

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