Александра Трусова с четверным лутцем откатала ПП на мемориале Дениса Тена

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 фигуристка Александра Трусова выступила с произвольной программой на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. В прокате она с небольшой помаркой исполнила четверной лутц, приземлила тройной риттбергер, сделала тройной сальхов, выполнила каскад тройной лутц -тройной тулуп, сделала секвенцию тройной лутц-ойлер-тройной сальхов-двойной аксель, приземлила двойной аксель. За два проката она получила от судей 296,01 балла.

Помимо Трусовой, на турнире в Алма-Ате из россиянок выступили Мария Захарова и Дина Хуснутдинова. Все фигуристки из России выступают на международной арене в нейтральном статусе.

Трусова в начале сентября стала серебряным призёром турнира Kinoshita Group Cup в Токио.