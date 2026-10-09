Александра Трусова выиграла мемориал Дениса Тена в Алма-Ате

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) стала победительницей турнира «мемориал Дениса Тена» — 2026 в Алма-Ате, Казахстан. В прокате произвольной программы она исполнила четверной лутц и получила от судей за два проката 226,01 балла.
Серебряным призёром турнира стала кореянка Ким Ю Чэ с результатом 209,20 балла. Тройку призёров замкнула Софья Самоделкина из Казахстана — она набрала 204,36 балла.
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата. Женщины, итоговые результаты:
1. Александра Игнатова (Трусова) (Россия) — 226,01 балла.
2. Ким Ю Чэ (Корея) — 209,20.
3. Софья Самоделкина (Казахстан) — 204,36.
4. Виктория Сафонова (Беларусь) — 198,80.
5. Мария Захарова (Россия) — 187,77.
6. Вероника Жилина (Азербайджан) — 186,33.