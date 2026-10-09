Фото: реакция Александры Трусовой на оценку после ПП на мемориале Тена

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) выиграла золотую медаль на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. В произвольной программе спортсменка с небольшой помаркой исполнила четверной лутц и получила от судей за два проката 226,01 балла. «Чемпионат» предлагает посмотреть на реакцию фигуристки и её тренерского штаба на полученную оценку.

Фото: Кадр из трансляции

Эта медаль стала для фигуристки второй в этом сезоне на международной арене: в начале сентября Трусова стала серебряным призёром турнира Kinoshita Group Cup в Токио.

Помимо Трусовой, на турнире в Алма-Ате из россиянок выступили Мария Захарова и Дина Хуснутдинова. Все фигуристки из России выступают на международной арене в нейтральном статусе.