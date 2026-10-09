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Фото: реакция Александры Трусовой на оценку после ПП на мемориале Тена

Фото: реакция Александры Трусовой на оценку после ПП на мемориале Тена
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) выиграла золотую медаль на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. В произвольной программе спортсменка с небольшой помаркой исполнила четверной лутц и получила от судей за два проката 226,01 балла. «Чемпионат» предлагает посмотреть на реакцию фигуристки и её тренерского штаба на полученную оценку.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

Фото: Кадр из трансляции

Эта медаль стала для фигуристки второй в этом сезоне на международной арене: в начале сентября Трусова стала серебряным призёром турнира Kinoshita Group Cup в Токио.

Помимо Трусовой, на турнире в Алма-Ате из россиянок выступили Мария Захарова и Дина Хуснутдинова. Все фигуристки из России выступают на международной арене в нейтральном статусе.

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