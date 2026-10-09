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«Ты — машина». Бойкова отреагировала на победу Трусовой на мемориале Тена

«Ты — машина». Бойкова отреагировала на победу Трусовой на мемориале Тена
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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, отреагировала на победу фигуристки Александры Трусовой (Игнатовой) на мемориале Дениса Тена, проходящем в Алма-Ате, Казахстан. Трусова набрала 226,01 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Произвольная программа
06 сентября 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
231.32
2
Александра Трусова
Россия
221.06
3
Анна Фролова
Россия
207.86

«Александра, ты – герой, ты — машина», – написала Бойкова в своём телеграм-канале.

Победа на мемориале Дениса Тена стала для Трусовой первой за пять лет на международных стартах. Ранее Александра приняла участие в Кубке Kinoshita Group в Токио, Япония, где заняла второе место.

Соревнования в Казахстане проходят с 8 по 10 октября. Российские фигуристы выступают на турнире в нейтральном статусе.

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