«Ты — машина». Бойкова отреагировала на победу Трусовой на мемориале Тена

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, отреагировала на победу фигуристки Александры Трусовой (Игнатовой) на мемориале Дениса Тена, проходящем в Алма-Ате, Казахстан. Трусова набрала 226,01 балла в сумме короткой и произвольной программ.

«Александра, ты – герой, ты — машина», – написала Бойкова в своём телеграм-канале.

Победа на мемориале Дениса Тена стала для Трусовой первой за пять лет на международных стартах. Ранее Александра приняла участие в Кубке Kinoshita Group в Токио, Япония, где заняла второе место.

Соревнования в Казахстане проходят с 8 по 10 октября. Российские фигуристы выступают на турнире в нейтральном статусе.