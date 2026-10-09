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«Слава богу! Я поеду на Гран-при». Трусова — в зоне Kiss&Cry после победы в Алма-Ате

«Слава богу! Я поеду на Гран-при». Трусова — в зоне Kiss&Cry после победы в Алма-Ате
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) отреагировала на оценку, полученную за два выступления на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. В произвольной программе фигуристка исполнила четверной лутц с небольшой помаркой и за два проката получила от судей 226,01 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

«Слава богу! Я поеду на Гран-при», — сказала Трусова в зоне Kiss&Cry своим тренерам, Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу.

По итогам турнира в Алма-Ате Трусова должна будет возглавить список запасных спортсменок для участия в этапах Гран-при ISU после его обновления. Сейчас официальным лидером этого рейтинга является россиянка Аделия Петросян — неделей ранее на турнире в Грузии она завоевала серебряную медаль с результатом 205,94 балла.

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