«Слава богу! Я поеду на Гран-при». Трусова — в зоне Kiss&Cry после победы в Алма-Ате

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) отреагировала на оценку, полученную за два выступления на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. В произвольной программе фигуристка исполнила четверной лутц с небольшой помаркой и за два проката получила от судей 226,01 балла.

«Слава богу! Я поеду на Гран-при», — сказала Трусова в зоне Kiss&Cry своим тренерам, Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу.

По итогам турнира в Алма-Ате Трусова должна будет возглавить список запасных спортсменок для участия в этапах Гран-при ISU после его обновления. Сейчас официальным лидером этого рейтинга является россиянка Аделия Петросян — неделей ранее на турнире в Грузии она завоевала серебряную медаль с результатом 205,94 балла.