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«Оценить турнир могу на 0 из 10». Мария Захарова — о выступлении на мемориале Тена

«Оценить турнир могу на 0 из 10». Мария Захарова — о выступлении на мемориале Тена
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России фигуристка Мария Захарова оценила своё выступление на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате, Казахстан. Захарова заняла пятое место на соревнованиях, набрав 187,77 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

«Короткую можно не буду никак комментировать? Не могу объяснить, что это было. В принципе, я не очень довольна, всё, что я умею делать, ничего из этого не показала. Оценить турнир могу на 0 из 10. Нервничала? Думаю, да, у меня вообще почти нет опыта на международных стартах. Плюс это начало сезона, я не буду себя гнобить. Всё ещё впереди. Думаю, многие видели мои прокаты на тренировках, они успешнее. Сейчас наработаю опыт. Поеду скоро в Будапешт, надеюсь. Отсюда привезу туда опыт.

Цели на сезон? Я ставлю цель научиться нормально кататься на международной арене, на российской уже научилась. На меня давило ожидание и переживания других людей, я видела, что за меня и других российских спортсменов переживают, на мне сказывалось, хотела показывать максимум. Не переживайте никто за меня, мне так легче будет. Вчера после короткой расстроилась, но всё же понимаю, что жизнь от проката хуже не станет. У каждого в карьере такие прокаты бывают. Чем отличается международный старт? Сама атмосфера другая, здесь все более расслабленные, меня это, наоборо