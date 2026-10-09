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«А что, получается? Мы тут выиграли!» Глейхенгауз — после победы Трусовой в Алма-Ате

«А что, получается? Мы тут выиграли!» Глейхенгауз — после победы Трусовой в Алма-Ате
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Даниил Глейхенгауз, российский хореограф, работающий в штабе Этери Тутберидзе, опубликовал в своём телеграм-канале видеосообщение, в котором показал свои эмоции, а также реакцию фигуристки Александры Трусовой и тренера Этери Тутберидзе после победы спортсменки на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. Александра получила от судей за два проката 226,01 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

«А что, получается? Мы тут выиграли!» – сказал в видео Глейхенгауз. Трусова и Тутберидзе, улыбнувшись, помахали в камеру. На фоне публика громко приветствовала спортсменку и её тренерский штаб.

Эта медаль стала для Трусовой второй в этом сезоне на международной арене: в начале сентября Трусова стала серебряным призёром турнира Kinoshita Group Cup в Токио.

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