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Трусова выиграла турнир в Казахстане с отрывом почти в 17 баллов от второго места

Трусова выиграла турнир в Казахстане с отрывом почти в 17 баллов от второго места
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) выиграла «челленджер» в Алма-Ате, Казахстан, с отрывом практически в 17 баллов от второго места. Россиянка получила от судей за два проката 226,01 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

Корейская спортсменка Ким Ю Чэ показала результат 209,20 – разрыв между её оценкой и баллами Трусовой составил 16,81 балла.

В августе 2025 года Трусова родила сына Михаила, зимой 2026 года она объявила о возобновлении карьеры и возвращении в штаб Этери Тутберидзе. Золото в Алма-Ате стало для Трусовой второй в этом сезоне наградой на международной арене: в начале сентября Александра завоевала серебро на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.

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