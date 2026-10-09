Трусова выиграла турнир в Казахстане с отрывом почти в 17 баллов от второго места

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) выиграла «челленджер» в Алма-Ате, Казахстан, с отрывом практически в 17 баллов от второго места. Россиянка получила от судей за два проката 226,01 балла.

Корейская спортсменка Ким Ю Чэ показала результат 209,20 – разрыв между её оценкой и баллами Трусовой составил 16,81 балла.

В августе 2025 года Трусова родила сына Михаила, зимой 2026 года она объявила о возобновлении карьеры и возвращении в штаб Этери Тутберидзе. Золото в Алма-Ате стало для Трусовой второй в этом сезоне наградой на международной арене: в начале сентября Александра завоевала серебро на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.