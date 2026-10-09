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Александра Трусова одержала первую за пять лет победу на официальном старте

Александра Трусова одержала первую за пять лет победу на официальном старте
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) одержала первую победу на турнире за пять лет. Ранее Трусова стала победительницей мемориала Дениса Тена, проходящего в Алма-Ате, Казахстан. Трусова набрала 226,01 балла за короткую и произвольную программы.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

В последний раз Трусова была победительницей соревнований на чемпионате России – 2022, где чемпионкой стала Камила Валиева, а Александра заняла второе место. После дисквалификации Валиевой Трусова получила звание чемпионки страны. Свою последнюю победу на международных стартах Александра одержала на этапе Гран-при ISU в США в октябре 2021 года.

В сентябре Трусова приняла участие в турнире в Японии, где заняла второе место. Этот старт стал для неё первым с февраля 2022 года.

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