Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: результаты «челленджера» 9 октября

Сегодня, 9 октября, в Алма-Ате, Казахстан, продолжился турнир «Мемориал Дениса Тена» — 2026 по фигурному катанию с участием российских спортсменов. В рамках соревновательного дня были разыграны медали среди девушек, женщин и в юниорских танцах на льду, а также прошли ритм-танцы среди взрослых фигуристов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов за пятницу.

Фигурное катание. «Мемориал Дениса Тена» – 2026, Алма-Ата. Результаты соревнований 9 октября:

Юниорки, итоговые результаты

1. Алиса Заикина (Россия) – 206,05 балла.

2. Виктория Стрельцова (Россия) – 200,99.

3. Алёна Принёва (Россия) – 198,59.

Танцы на льду, юниоры, итоговые результаты

1. Мария Фефелова/Артём Валов (Россия) – 164,56 балла.

2. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов (Россия) – 153,87.

3. София Безносикова/Макс Лелё (Азербайджан) – 146,34.

Танцы на льду, ритм-танец

1. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) – 78,64 балла.

2. Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) – 74,33.

3. Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Россия) – 74,28.

4. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный (Россия) – 73,78.

…

6. Анна Щербакова/Егор Гончаров (Россия) – 68,04.

Женщины, итоговые результаты

1. Александра Игнатова (Трусова) (Россия) – 226,01 балла.

2. Ким Ю Чэ (Корея) – 209,20.

3. Софья Самоделкина (Казахстан) – 204,36.

…

5. Мария Захарова (Россия) – 187,77.

…

7. Дина Хуснутдинова (Россия) – 185,70.