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Сумика Канадзава выиграла юниорский этап Гран-при ISU в Гданьске

Сумика Канадзава выиграла юниорский этап Гран-при ISU в Гданьске
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Японская фигуристка Сумика Канадзава стала победительницей юниорского этапа Гран-при ISU в Гданьске, Польша. За два проката она получила от судей 196,37 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 7, Гданьск, Польша
Девушки. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:15 МСК
Окончено
1
Сумика Канадзава
Япония
196.37
2
Лия Чо
Канада
195.76
3
Элизабет Дибберн
Швейцария
189.11

Второе место заняла канадская спортсменка Лия Чо с результатом 195,76 балла. Тройку призёров замкнула представительница Швейцарии Элизабет Дибберн – она набрала 189,11.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU среди юниоров, Гданьск. Девушки, итоговые результаты:

1. Сумика Канадзава (Япония) — 196,37.

2. Лия Чо (Канада) — 195,76.

3. Элизабет Дибберн (Швейцария) — 189,11.

4. Диана-Александра Цизекке (Германия) — 178,20.

5. На Ён Ко (Корея) — 177,38.

6. Софья Шифрина (Израиль) — 173,73.

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