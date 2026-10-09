Сумика Канадзава выиграла юниорский этап Гран-при ISU в Гданьске

Японская фигуристка Сумика Канадзава стала победительницей юниорского этапа Гран-при ISU в Гданьске, Польша. За два проката она получила от судей 196,37 балла.

Второе место заняла канадская спортсменка Лия Чо с результатом 195,76 балла. Тройку призёров замкнула представительница Швейцарии Элизабет Дибберн – она набрала 189,11.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU среди юниоров, Гданьск. Девушки, итоговые результаты:

1. Сумика Канадзава (Япония) — 196,37.

2. Лия Чо (Канада) — 195,76.

3. Элизабет Дибберн (Швейцария) — 189,11.

4. Диана-Александра Цизекке (Германия) — 178,20.

5. На Ён Ко (Корея) — 177,38.

6. Софья Шифрина (Израиль) — 173,73.