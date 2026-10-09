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Александра Трусова сообщила, что не выступит на соревнованиях в Будапеште

Александра Трусова сообщила, что не выступит на соревнованиях в Будапеште
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что не примет участия в турнире в Будапеште, Венгрия. Ранее Трусова одержала победу на мемориале Дениса Тена в Казахстане, набрав 226,01 балла за короткую и произвольную программы.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

«Теперь не поеду [в Будапешт], это [заявка на участие в турнире в Венгрии] было сделано специально, если здесь не буду первой. Я понимала, что это будет тяжело, в форму я пришла к [турниру в] Японии, держать её столько тяжеловато. Болела, выходных не было, я хочу отдохнуть и потихоньку заново набирать», – приводит слова Трусовой ТАСС.

Соревнования в Будапеште пройдут с 15 по 18 октября.

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