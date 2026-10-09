Александра Трусова сообщила, что не выступит на соревнованиях в Будапеште

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что не примет участия в турнире в Будапеште, Венгрия. Ранее Трусова одержала победу на мемориале Дениса Тена в Казахстане, набрав 226,01 балла за короткую и произвольную программы.

«Теперь не поеду [в Будапешт], это [заявка на участие в турнире в Венгрии] было сделано специально, если здесь не буду первой. Я понимала, что это будет тяжело, в форму я пришла к [турниру в] Японии, держать её столько тяжеловато. Болела, выходных не было, я хочу отдохнуть и потихоньку заново набирать», – приводит слова Трусовой ТАСС.

Соревнования в Будапеште пройдут с 15 по 18 октября.