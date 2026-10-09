Трусова рассказала, чем порадует себя после победы на турнире в Алма-Ате

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, чем из еды порадует себя после победы на мемориале Дениса Тена – 2026 в Алма-Ате. За два выступления она получила от судей 226,01 балла.

«Я чипсы купила. По-моему, со вкусом бургера. Я примерно перед каждым выходным ем чипсы, так что это не прямо праздник», – приводит слова Трусовой «РИА Новости Спорт».

В августе 2025 года Трусова родила сына Михаила, зимой 2026 года она объявила о возобновлении карьеры и возвращении в штаб Этери Тутберидзе. Золото в Алма-Ате стало для Трусовой второй в этом сезоне наградой на международной арене: в начале сентября Александра завоевала серебро на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.