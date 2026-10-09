«Будем надеяться». Трусова — о потенциальном попадании на этапы Гран-при ISU

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова после победы на турнире «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате заявила, что надеется получить возможность выступить на этапах Гран-при ISU.

«Ещё не 100% на Гран-при, пока в запасных, будем надеяться и на Гран-при, и на два [этапа]. Я очень переживала здесь, страшно, что надо первой быть, все видели, как переживала», — цитирует Трусову ТАСС.

По итогам турнира в Алма-Ате Трусова должна будет возглавить список запасных спортсменок для участия в этапах Гран-при ISU после его обновления. Сейчас официальным лидером этого рейтинга является россиянка Аделия Петросян — неделей ранее на турнире в Грузии она завоевала серебряную медаль с результатом 205,94 балла.