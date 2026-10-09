«Три выступления — не показатель». Трусова оценила свою соревновательную форму

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) оценила своё возвращение на соревнования. Ранее Трусова выиграла мемориал Дениса Тена в Казахстане, набрав 226,01 балла за исполнение своих программ.

«Ожидала, что сложится всё так хорошо при возвращении? Нет, наверное, не ожидала, во многом поэтому и получается. Я стараюсь ничего от себя не ожидать, всё себе разрешить. Я очень рада, что так получается, не знаю, у меня всё равно нет этого ощущения. Оно особо не поменялось, за исключением того, что всегда есть [сын] Михаил. По сути, ничего не меняется, я понимаю, что могу больше. Даже на тренировках хочется попробовать разные четверные – перед соревнованиями была неплохая форма. Думала попробовать, но у меня соревнования, это меня останавливает. Пока не удаётся порадоваться. Говорю всем, что конец сезона будет, порадуюсь. Три выступления – не показатель», – приводит слова Трусовой ТАСС.