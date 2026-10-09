15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Три выступления — не показатель». Трусова оценила свою соревновательную форму

«Три выступления — не показатель». Трусова оценила свою соревновательную форму
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) оценила своё возвращение на соревнования. Ранее Трусова выиграла мемориал Дениса Тена в Казахстане, набрав 226,01 балла за исполнение своих программ.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

«Ожидала, что сложится всё так хорошо при возвращении? Нет, наверное, не ожидала, во многом поэтому и получается. Я стараюсь ничего от себя не ожидать, всё себе разрешить. Я очень рада, что так получается, не знаю, у меня всё равно нет этого ощущения. Оно особо не поменялось, за исключением того, что всегда есть [сын] Михаил. По сути, ничего не меняется, я понимаю, что могу больше. Даже на тренировках хочется попробовать разные четверные – перед соревнованиями была неплохая форма. Думала попробовать, но у меня соревнования, это меня останавливает. Пока не удаётся порадоваться. Говорю всем, что конец сезона будет, порадуюсь. Три выступления – не показатель», – приводит слова Трусовой ТАСС.

Материалы по теме