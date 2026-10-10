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Ученица Тутберидзе Хуснутдинова: подвела тренеров, федерацию, которая рассчитывала на меня

Ученица Тутберидзе Хуснутдинова: подвела тренеров, федерацию, которая рассчитывала на меня
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Победительница этапа Гран-при России фигуристка Дина Хуснутдинова высказалась о неудачном выступлении на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате, где заняла седьмое место.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

«Хочется выбраться из этой ямы, которую я устроила с конца того сезона. Пропала уверенность, не знаю из-за чего. Я выхожу на соревнования с таким настроением, не как в начале того сезона, просто тяжело в этом сезоне эмоционально выходить на соревнования. Я очень расстроена тем, что подвела команду, тренеров, федерацию, которая рассчитывала на меня.

Я подвела себя, что не смогла собраться, я не знаю, с чем связано это всё. Выходишь на тренировки работать, но не всё так гладко идёт. Возможно, из-за того, что начала поздно входить в сезон из-за боли в ноге, не хочу на это ссылаться. Не в той форме, которая была на прокатах, я в намного лучшей форме, на тренировках аксели почти не срываю, уже