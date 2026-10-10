Ученица Тутберидзе Хуснутдинова: подвела тренеров, федерацию, которая рассчитывала на меня

Победительница этапа Гран-при России фигуристка Дина Хуснутдинова высказалась о неудачном выступлении на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате, где заняла седьмое место.

«Хочется выбраться из этой ямы, которую я устроила с конца того сезона. Пропала уверенность, не знаю из-за чего. Я выхожу на соревнования с таким настроением, не как в начале того сезона, просто тяжело в этом сезоне эмоционально выходить на соревнования. Я очень расстроена тем, что подвела команду, тренеров, федерацию, которая рассчитывала на меня.

Я подвела себя, что не смогла собраться, я не знаю, с чем связано это всё. Выходишь на тренировки работать, но не всё так гладко идёт. Возможно, из-за того, что начала поздно входить в сезон из-за боли в ноге, не хочу на это ссылаться. Не в той форме, которая была на прокатах, я в намного лучшей форме, на тренировках аксели почти не срываю, уже