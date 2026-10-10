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Юниорский этап Гран-при ISU, Гданьск: результаты прокатов 9 октября

Юниорский этап Гран-при ISU, Гданьск: результаты прокатов 9 октября
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В пятницу, 9 октября, в Гданьске, Польша, продолжился заключительный этап Гран-при ISU среди юниоров сезона-2026/2027. В рамках соревновательного дня были разыграны медали среди спортивных пар и девушек, а также представлены ритмические танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов за пятницу.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU среди юниоров, Гданьск. Результаты прокатов 9 октября:

Танцы на льду, ритм-танец

1. Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) – 68,93 балла.
2. Арьяна Сольдати/Николас Тальябуэ (Италия) – 62,36.
3. Леа Хьенн/Луи Варескон (Франция) –59,40.

Спортивные пары, итоговые результаты

1. Анита Мапелли/Ноа Кесада (Испания) – 166,81 балла.
2. Злата Камалова/Данил Панов (Грузия) – 163,95.
3. Жуй Го/Ивэнь Чжан (Китай) – 151,91.

Девушки, итоговые результаты

Сумика Канадзава (Япония) – 196,37.
Лия Чо (Канада) – 195,76.
Элизабет Дибберн (Швейцария) – 189,11.

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