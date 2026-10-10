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Беларусь подавала в ФФККР запрос на переход сына Плющенко — источник

Беларусь подавала в ФФККР запрос на переход сына Плющенко — источник
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Союз конькобежцев Беларуси подавал в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) запрос на открепление и переход Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«ФФККР в мае получила два запроса на переход Александра Плющенко — от Беларуси и Азербайджана. Белорусская сторона была заинтересована в переходе. Фигурист вместе с родителями принял решение перейти в Азербайджан, после Беларусь отозвала запрос», — приводит «РИА Новости Спорт» слова близкого к ситуации источника.

В мае 2026 года стало известно о переходе Плющенко-младшего в сборную Азербайджана. В этом сезоне 13-летний фигурист выступил на двух этапах юниорского Гран-при ISU.

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