«Тряслись все части тела». Ветлугин — о возвращении на международные турниры

Российский фигурист Матвей Ветлугин высказался о своих эмоциях после возвращения на международные турниры.

Спортсмен выступил на международных турнирах Trialeti Trophy в Грузии и Lombardia Trophy в Италии.

«Тряслись не только ножки, но и все части тела. С таким удовольствием оттуда приехал. Заряженный оттуда вернулся, накопив всё, случилось за эти две недели: общение, эмоции, встречи, выступления, опыт. Мне так хочется сейчас кататься, готовиться дальше. Получил невероятную мотивацию после этих двух стартов», — сказал Ветлугин на Youtube-канале «Каток».

На турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy, который прошёл в итальянском Бергамо, Ветлугин по итогам двух прокатов набрал 254,53 балла и занял второе место.

На соревнованиях в Грузии фигурист занял четвёртое место, набрав 219,94 балла по сумме двух программ.