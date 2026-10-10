Ветлугин заявил, что на международных турнирах за тренировки нужно платить

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал, что испытал смятение во время своих первых тренировок после возвращения на международные турниры.

«Мы пришли, у меня ничего не получается на тренировке. Подхожу и говорю: «Евгений Владимирович, не знаю никого. Мне как себя здесь вести? Мне здороваться с кем-то? Мне проходить мимо всех, потому что я никого здесь не знаю? На жеребьёвку стоит идти? Мы ходим на тренировки, пропускаем тренировки?»

За день до не было официальной тренировки, её нужно было купить, чтобы покататься. Оказывается, это стандартная история. € 30 за 40-50 минут», — сказал Ветлугин на Youtube-канале «Каток».

Спортсмен выступил на международных турнирах Trialeti Trophy в Грузии и Lombardia Trophy в Италии.

На соревнованиях в Грузии фигурист занял четвёртое место, набрав 219,94 балла по сумме двух программ.

На турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy, который прошёл в итальянском Бергамо, Ветлугин по итогам двух прокатов набрал 254,53 балла и занял второе место.