Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: расписание «челленджера» на 10 октября

Сегодня, 10 октября, в Алма-Ате продолжится турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках третьего соревновательного дня взрослые спортсмены покажут произвольные программы в мужском одиночном катании, а также произвольные танцы продемонстрируют танцевальные дуэты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира на субботу.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алматы, Казахстан. Расписание на 10 октября:

7:30. Юноши. Произвольная программа;

10:00. Танцы на льду. Произвольный танец;

12:30. Мужчины. Произвольная программа.

Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.