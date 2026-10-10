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Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: расписание «челленджера» на 10 октября

Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: расписание «челленджера» на 10 октября
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Сегодня, 10 октября, в Алма-Ате продолжится турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках третьего соревновательного дня взрослые спортсмены покажут произвольные программы в мужском одиночном катании, а также произвольные танцы продемонстрируют танцевальные дуэты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира на субботу.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алматы, Казахстан. Расписание на 10 октября:

  • 7:30. Юноши. Произвольная программа;
  • 10:00. Танцы на льду. Произвольный танец;
  • 12:30. Мужчины. Произвольная программа.

Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.

Календарь мемориала Дениса Тена
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