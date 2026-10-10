Мемориал Дениса Тена, Алма-Ата: время выхода на лёд российских фигуристов 10 октября

Сегодня, 10 октября, в Алма-Ате завершится турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках третьего соревновательного дня взрослые спортсмены покажут произвольные программы в мужском одиночном катании, а также танцевальные дуэты продемонстрируют произвольные танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со временем выхода на лёд россиян в субботу.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан. Время выхода на лёд россиян (мск):

Юноши. Произвольная программа:

9:23 — Глеб Ковтун;

9:30 — Александр Чмиль;

9:37 — Арсений Федотов.

Танцы на льду. Произвольный танец:

11:05 — Анна Щербакова/Егор Гончаров;

11:26 — Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный;

11:34 — Василиса Кагановская/Максим Некрасов.

Мужчины. Произвольная программа: