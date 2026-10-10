Мемориал Дениса Тена, Алма-Ата: онлайн-трансляция прокатов Гуменника, Дикиджи

Сегодня, 10 октября, в Алма-Ате продолжается турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках третьего соревновательного дня спортсмены покажут произвольные программы в мужском одиночном катании, а также танцевальные дуэты продемонстрируют произвольные танцы.

Среди российских спортсменов на лёд выйдут Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Пётр Гуменник. Также выступят Арсений Федотов, Александр Чмиль, Глеб Ковтун. Среди танцевальных дуэтов — Анна Щербакова и Егор Гончаров, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований. Также в прямом эфире турнир покажет Первый канал.

Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.