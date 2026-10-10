Выступление Дикиджи с ПП на мемориале Дениса Тена: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 10 октября, в Алма-Ате продолжится турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках третьего соревновательного дня чемпион России – 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи представит произвольную программу. Начало выступлений мужчин запланировано на 12:30 мск. Владислав выйдет на лёд в 13:53. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований. Также в прямом эфире турнир покажет Первый канал.

После короткой программы Дикиджи занимает первое место. Он получил от судей 107,31 балла.

Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.