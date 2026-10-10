Федотов выиграл мемориал Дениса Тена в Алма-Ате, Чмиль — второй, Ковтун — третий
Российский фигурист Арсений Федотов выиграл турнир серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане среди юношей. За свою произвольную программу спортсмен получил от судей 160,30 балла и завершил соревнования с результатом 251,68 балла за обе программы.
Вторым стал россиянин Александр Чмиль с результатом 204,10 балла. Тройку лидеров замкнул ещё один представитель России, Глеб Ковтун, набравший 201,53 балла.
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан. Юноши. Итоговое положение:
- Арсений Федотов (Россия) — 251,68 балла.
- Александр Чмиль (Россия) — 204,10.
- Глеб Ковтун (Россия) —201,53.
- Артур Смагулов (Казахстан) —189,37.
- Константин Смирнов (Армения) — 182,74.
- Павел Гавдис (Беларусь) — 174,80.
- Джахонгир Абылкасымов (Казахстан) — 162,23.
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