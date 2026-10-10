Федотов выиграл мемориал Дениса Тена в Алма-Ате, Чмиль — второй, Ковтун — третий

Российский фигурист Арсений Федотов выиграл турнир серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане среди юношей. За свою произвольную программу спортсмен получил от судей 160,30 балла и завершил соревнования с результатом 251,68 балла за обе программы.

Вторым стал россиянин Александр Чмиль с результатом 204,10 балла. Тройку лидеров замкнул ещё один представитель России, Глеб Ковтун, набравший 201,53 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан. Юноши. Итоговое положение:

Арсений Федотов (Россия) — 251,68 балла. Александр Чмиль (Россия) — 204,10. Глеб Ковтун (Россия) —201,53. Артур Смагулов (Казахстан) —189,37. Константин Смирнов (Армения) — 182,74. Павел Гавдис (Беларусь) — 174,80. Джахонгир Абылкасымов (Казахстан) — 162,23.