15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Юноши. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Федотов выиграл мемориал Дениса Тена в Алма-Ате, Чмиль — второй, Ковтун — третий

Федотов выиграл мемориал Дениса Тена в Алма-Ате, Чмиль — второй, Ковтун — третий
Комментарии

Российский фигурист Арсений Федотов выиграл турнир серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане среди юношей. За свою произвольную программу спортсмен получил от судей 160,30 балла и завершил соревнования с результатом 251,68 балла за обе программы.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Юноши. Произвольная программа
10 октября 2026, суббота. 07:30 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Россия
251.68
2
Александр Чмиль
Россия
204.10
3
Глеб Ковтун
Россия
201.53

Вторым стал россиянин Александр Чмиль с результатом 204,10 балла. Тройку лидеров замкнул ещё один представитель России, Глеб Ковтун, набравший 201,53 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан. Юноши. Итоговое положение:

  1. Арсений Федотов (Россия) — 251,68 балла.
  2. Александр Чмиль (Россия) — 204,10.
  3. Глеб Ковтун (Россия) —201,53.
  4. Артур Смагулов (Казахстан) —189,37.
  5. Константин Смирнов (Армения) — 182,74.
  6. Павел Гавдис (Беларусь) — 174,80.
  7. Джахонгир Абылкасымов (Казахстан) — 162,23.
Материалы по теме
Александра Трусова выиграла мемориал Дениса Тена в Алма-Ате