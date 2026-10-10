Выступление Гуменника с ПП на мемориале Дениса Тена: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 10 октября, в Алма-Ате продолжится турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках третьего соревновательного дня чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник представит произвольную программу. Начало выступлений мужчин запланировано на 12:30 мск. Пётр выйдет на лёд в 13:37. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соревнований. Также в прямом эфире турнир покажет Первый канал.

По итогам короткой программы Гуменник занимает третье место, получив от судей 80,63 балла.

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