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Дочь Навки Надежда Пескова дебютирует на Кубке Евгения Плющенко

Дочь Навки Надежда Пескова дебютирует на Кубке Евгения Плющенко
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Российская фигуристка Надежда Пескова, дочь олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду, продюсера ледовых шоу Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дебютирует в соревнованиях по танцам на льду на Кубке Евгения Плющенко.

«Сегодня у Надюши дебют в танцах на льду. Она очень много трудится, живёт этим. Мы как родители радуемся, что у ребёнка есть цель, любимое дело, мечта, — что может быть прекраснее? А что будет дальше — только Господь Бог знает. Для нас самое главное, чтобы ребёнок был здоров и трудился», — приводит слова Навки ТАСС.

Кубок Евгения Плющенко пройдёт с 10 по 11 октября в Москве. 12-летняя Пескова выступает в дуэте с Андреем Челековым. Спортсмены тренируются в группе Анжелики Крыловой.

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