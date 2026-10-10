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«За него заступаются все мировые звёзды». Рудковская — о хейте в адрес сына

«За него заступаются все мировые звёзды». Рудковская — о хейте в адрес сына
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Яна Рудковская, продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, высказалась об успехах сына Александра Плющенко, который на пятом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми стал 10-м, и хейте в его сторону.

«Саша готовится сейчас к третьему международному турниру. Он вошёл в рейтинг международный на 109-е место. Мы даже об этом не знали, нам об этом сказали ISU. Саша — единственный мальчик, который на Гран-при в Батуми откатал обе программы чисто: и короткую, и произвольную. И один новостной канал пошутил, что Александр Плющенко за 10-е место радовался больше, чем Илья Малинин за первое, выиграв чемпионат мира.

Да, потому что для него это первый шаг вперёд. Его цитируют, за него заступаются все мировые звёзды, типа: «Чё вы, отстаньте от пацана, ему 13 лет». Есть хорошее выражение в шоу-бизнесе от Филиппа Киркорова: «Встретимся у кассы». Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, а тогда, когда это будет топ, когда нужно будет подвести к этому топу.

Сегодня и завтра это ещё маленький совсем мальчик, у которого есть цели, который всё, что мог, всё сделал. Он взял и вышел. Почитайте, посмотрите, все иностранные комментаторы, канадцы, как его