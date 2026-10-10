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Кагановская и Некрасов стали серебряными призёрами мемориала Дениса Тена в Алма-Ате

Кагановская и Некрасов стали серебряными призёрами мемориала Дениса Тена в Алма-Ате
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Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, заняли второе место на турнире «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате. За произвольный танец они получили от судей 112,92 балла и завершили соревнования с результатом 187,20 балла за обе программы.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Танцы на льду. Произвольный танец
10 октября 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено

Победителями турнира стали представители Финляндии Юлия Турккила и Матиас Верслёйс с результатом 191,32. Тройку лидеров замкнули американские спортсмены Каролин Грин и Майкл Парсонс, набравшие 180,37 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата. Танцы на льду, итоговое положение:

  1. Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) — 191,32.
  2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Россия) — 187,20.
  3. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 180,20.
  4. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный (Россия) — 179,04.
  5. Екатерина Андреева/Дмитрий Блинов (Беларусь) — 170,21.
  6. Анна Щербакова/Егор Гончаров (Россия) — 169,77.
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