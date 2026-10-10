Татьяна Навка поздравила Александру Трусову с первой за пять лет победой на соревнованиях

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду и продюсер собственных ледовых шоу Татьяна Навка отреагировала на победу серебряного призёра Олимпиады-2022 в одиночном катании Александры Игнатовой (Трусовой) на турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате, Казахстан. Это первая победа Трусовой за пять лет в личном турнире.

«Безусловно очень приятно и радостно, что наши спортсмены побеждают на международных соревнованиях, несмотря ни на какие препятствия. Буде