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Татьяна Навка поздравила Александру Трусову с первой за пять лет победой на соревнованиях

Татьяна Навка поздравила Александру Трусову с первой за пять лет победой на соревнованиях
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду и продюсер собственных ледовых шоу Татьяна Навка отреагировала на победу серебряного призёра Олимпиады-2022 в одиночном катании Александры Игнатовой (Трусовой) на турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате, Казахстан. Это первая победа Трусовой за пять лет в личном турнире.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

«Безусловно очень приятно и радостно, что наши спортсмены побеждают на международных соревнованиях, несмотря ни на какие препятствия. Буде