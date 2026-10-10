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Кагановская и Некрасов рассказали, что на прокат в Казахстане их настроил Бенуа Ришо

Кагановская и Некрасов рассказали, что на прокат в Казахстане их настроил Бенуа Ришо
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Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, рассказали, что на выступление на турнире «Мемориал Дениса Тена» им помог настроиться французский хореограф Бенуа Ришо. Спортсмены стали серебряными призёрами, набрав 187,20 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Танцы на льду. Произвольный танец
10 октября 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено

Кагановская: Хорошо, всё сделали, с задачей мы справились, тренеры довольны. Много над чем есть работать. На данный момент сделали максимум. Прогресс за счёт работы, за счёт чего он может быть. Медитации на удачу, успех — не совсем так работает. Рады, что повысили баллы. Я знаю, в чём секрет, — нас хорошо настроил Бенуа. Мы очень благодарны ему за то, что он так тесно с нами общается, он следит даже за короткой программой, он не ставил её. Он по ней присылает корректировки. Спасибо ему большое. Произвольная — наша самая любимая программа, тот момент, когда совпало всё, будто мы её всю жизнь катаем.

Некрасов: Мы отправляем каждый полный прокат Бенуа. Дальше он пишет или звонит и мы корректируем, — приводит слова фигуристов ТАСС.