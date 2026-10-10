Кагановская и Некрасов рассказали, что на прокат в Казахстане их настроил Бенуа Ришо

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, рассказали, что на выступление на турнире «Мемориал Дениса Тена» им помог настроиться французский хореограф Бенуа Ришо. Спортсмены стали серебряными призёрами, набрав 187,20 балла.

Кагановская: Хорошо, всё сделали, с задачей мы справились, тренеры довольны. Много над чем есть работать. На данный момент сделали максимум. Прогресс за счёт работы, за счёт чего он может быть. Медитации на удачу, успех — не совсем так работает. Рады, что повысили баллы. Я знаю, в чём секрет, — нас хорошо настроил Бенуа. Мы очень благодарны ему за то, что он так тесно с нами общается, он следит даже за короткой программой, он не ставил её. Он по ней присылает корректировки. Спасибо ему большое. Произвольная — наша самая любимая программа, тот момент, когда совпало всё, будто мы её всю жизнь катаем.

Некрасов: Мы отправляем каждый полный прокат Бенуа. Дальше он пишет или звонит и мы корректируем, — приводит слова фигуристов ТАСС.