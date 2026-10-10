Пётр Гуменник с падением исполнил ПП на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате

Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник выступил с произвольной программой на турнире серии «Челленджер» мемориале Дениса Тена, который проходит в Казахстане. За свой прокат спортсмен получил от судей 181,13 балла и завершил соревнования с суммой 261,76 балла за обе программы.

В прокате спортсмен исполнил четверной флип, каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной риттбергер (на минус), с падением сделал тройной лутц, каскад тройной аксель — двойной аксель — тройной сальхов, четверной аксель.

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