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Дикиджи выиграл мемориал Дениса Тена, Лутфуллин — второй, Гуменник — третий

Дикиджи выиграл мемориал Дениса Тена, Лутфуллин — второй, Гуменник — третий
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Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи выиграл турнир серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане. За произвольную программу спортсмен получил от судей 205,48 балла и завершил выступления с итоговой суммой 312,79 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Произвольная программа
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
312.79
2
Глеб Лутфуллин
Россия
277.23
3
Пётр Гуменник
Россия
261.76

Вторым стал россиянин Глеб Лутфуллин с результатом 277,23. Тройку замкнул третий российский спортсмен Пётр Гуменник, набравший 261,76 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Мужчины. Итоговое положение:

  1. Владислав Дикиджи (Россия) — 312,79.
  2. Глеб Лутфуллин (Россия) — 277,23.
  3. Пётр Гуменник (Россия) — 261,76.
  4. Дэниэл Мартынов (США) — 221,55