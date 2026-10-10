Дикиджи выиграл мемориал Дениса Тена, Лутфуллин — второй, Гуменник — третий
Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи выиграл турнир серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане. За произвольную программу спортсмен получил от судей 205,48 балла и завершил выступления с итоговой суммой 312,79 балла.
Вторым стал россиянин Глеб Лутфуллин с результатом 277,23. Тройку замкнул третий российский спортсмен Пётр Гуменник, набравший 261,76 балла.
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Мужчины. Итоговое положение:
- Владислав Дикиджи (Россия) — 312,79.
- Глеб Лутфуллин (Россия) — 277,23.
- Пётр Гуменник (Россия) — 261,76.
- Дэниэл Мартынов (США) — 221,55