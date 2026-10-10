Дикиджи установил рекорд по сумме баллов среди россиян на международных стартах

Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи на турнире серии «Челленджер» мемориале Дениса Тена, который проходит в Казахстане, установил рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программу среди российских одиночников на международных стартах.

Спортсмен получил за своё выступление 312,79 балла. Прежнее достижение принадлежало Евгению Семененко — 292,09 балла. Спортсмен установил его на турнире серии «Челленджер» мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия).

Мемориал Дениса Тена проходил в Алма-Ате, Казахстан, с