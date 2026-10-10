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Дикиджи установил рекорд по сумме баллов среди россиян на международных стартах

Дикиджи установил рекорд по сумме баллов среди россиян на международных стартах
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Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи на турнире серии «Челленджер» мемориале Дениса Тена, который проходит в Казахстане, установил рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программу среди российских одиночников на международных стартах.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Произвольная программа
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
312.79
2
Глеб Лутфуллин
Россия
277.23
3
Пётр Гуменник
Россия
261.76

Спортсмен получил за своё выступление 312,79 балла. Прежнее достижение принадлежало Евгению Семененко — 292,09 балла. Спортсмен установил его на турнире серии «Челленджер» мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия).

Мемориал Дениса Тена проходил в Алма-Ате, Казахстан, с