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Лутфуллин — первый, кто исполнил в прокате комбинацию из квада и двух тройных акселей

Лутфуллин — первый, кто исполнил в прокате комбинацию из квада и двух тройных акселей
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Серебряный призёр чемпионата России – 2025 фигурист Глеб Лутфуллин стал первым в мире спортсменом, исполнившим в прокате на официальном турнире комбинацию из четверного прыжка (тулупа) и двух тройных акселей. Эту связку прыжков россиянин продемонстрировал на мемориале Дениса Тена в Казахстане. Базовая стоимость этой комбинации – 25,50 балла, с судейскими надбавками фигурист получил за элемент 26,64 балла. За два проката суммарно Лутфуллин набрал 277,23 балла и завоевал серебряную медаль.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Произвольная программа
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
312.79
2
Глеб Лутфуллин
Россия
277.23
3