Лутфуллин — первый, кто исполнил в прокате комбинацию из квада и двух тройных акселей

Серебряный призёр чемпионата России – 2025 фигурист Глеб Лутфуллин стал первым в мире спортсменом, исполнившим в прокате на официальном турнире комбинацию из четверного прыжка (тулупа) и двух тройных акселей. Эту связку прыжков россиянин продемонстрировал на мемориале Дениса Тена в Казахстане. Базовая стоимость этой комбинации – 25,50 балла, с судейскими надбавками фигурист получил за элемент 26,64 балла. За два проката суммарно Лутфуллин набрал 277,23 балла и завоевал серебряную медаль.