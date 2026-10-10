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«Не в полной мере доволен собой». Гуменник — о выступлении на мемориале Дениса Тена

«Не в полной мере доволен собой». Гуменник — о выступлении на мемориале Дениса Тена
Комментарии

Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник рассказал, что не в полной мере доволен собой в техническом аспекте на турнире серии «Челленджер» мемориале Дениса Тена в Казахстане. Спортсмен стал третьим, набрав 261,76 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Мужчины. Произвольная программа
10 октября 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Россия
312.79
2
Глеб Лутфуллин
Россия
277.23
3
Пётр Гуменник
Россия
261.76

«Благодарен публике, что так встретили меня. Наверное, самый тёплый приём со времён моего прошлого мемориала Дениса Тена 2021 года. По технике пока не в полной мере доволен собой, тренеры меня на