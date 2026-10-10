«Не в полной мере доволен собой». Гуменник — о выступлении на мемориале Дениса Тена

Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник рассказал, что не в полной мере доволен собой в техническом аспекте на турнире серии «Челленджер» мемориале Дениса Тена в Казахстане. Спортсмен стал третьим, набрав 261,76 балла.

«Благодарен публике, что так встретили меня. Наверное, самый тёплый приём со времён моего прошлого мемориала Дениса Тена 2021 года. По технике пока не в полной мере доволен собой, тренеры меня на