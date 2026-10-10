Итальянский дуэт Сольдати/Тальябуэ выиграл юниорский этап Гран-при ISU в Гданьске

Итальянский танцевальный дуэт Арьянна Сольдати/Николас Тальябуэ стал победителем седьмого этапа юниорской серии Гран-при ISU в Гданьске, Польша. Спортсмены набрали 154,22 балла.

Вторыми стали американцы Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин, заработав 153,03 балла. Тройку замкнули представители Италии Мелисса Качова и Иван Морозов (151,10).

Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при ISU в Гданьске. Танцы на льду, итоговое положение: