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Итальянский дуэт Сольдати/Тальябуэ выиграл юниорский этап Гран-при ISU в Гданьске

Итальянский дуэт Сольдати/Тальябуэ выиграл юниорский этап Гран-при ISU в Гданьске
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Итальянский танцевальный дуэт Арьянна Сольдати/Николас Тальябуэ стал победителем седьмого этапа юниорской серии Гран-при ISU в Гданьске, Польша. Спортсмены набрали 154,22 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 7, Гданьск, Польша
Танцы на льду. Произвольный танец
10 октября 2026, суббота. 13:15 МСК
Окончено
1
Италия
2
США
3
Италия

Вторыми стали американцы Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин, заработав 153,03 балла. Тройку замкнули представители Италии Мелисса Качова и Иван Морозов (151,10).

Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при ISU в Гданьске. Танцы на льду, итоговое положение:

  1. Арьянна Сольдати/Николас Тальябуэ (Италия) — 154,22.
  2. Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) — 153,03.
  3. Мелисса Качова/Ива