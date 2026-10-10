Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: результаты «челленджера» 10 октября

Сегодня, 10 октября, в Алма-Ате завершился турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках третьего соревновательного дня взрослые спортсмены показали произвольные программы в мужском одиночном катании, а также произвольные танцы продемонстрировали дуэты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами на субботу.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан. Результаты 10 октября:

Юноши. Произвольная программа:

Арсений Федотов (Россия) — 251,68. Александр Чмиль (Россия) — 204,10. Глеб Ковтун (Россия) —201,53.

Танцы на льду. Произвольный танец:

Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) — 191,32. Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Россия) — 187,20. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 180,20.

Мужчины. Произвольная программа:

Владислав Дикиджи (Россия) — 312,79. Глеб Лутфуллин (Россия) — 277,23. Пётр Гуменник (Россия) — 261,76.

Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.