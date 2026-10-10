Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: результаты «челленджера» 10 октября
Сегодня, 10 октября, в Алма-Ате завершился турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена. В рамках третьего соревновательного дня взрослые спортсмены показали произвольные программы в мужском одиночном катании, а также произвольные танцы продемонстрировали дуэты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами на субботу.
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан. Результаты 10 октября:
Юноши. Произвольная программа:
- Арсений Федотов (Россия) — 251,68.
- Александр Чмиль (Россия) — 204,10.
- Глеб Ковтун (Россия) —201,53.
Танцы на льду. Произвольный танец:
- Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) — 191,32.
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Россия) — 187,20.
- Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 180,20.
Мужчины. Произвольная программа:
- Владислав Дикиджи (Россия) — 312,79.
- Глеб Лутфуллин (Россия) — 277,23.
- Пётр Гуменник (Россия) — 261,76.
Отечественные фигуристы допущены до международных стартов в нейтральном статусе.