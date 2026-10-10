Мемориал Дениса Тена — 2026, Алма-Ата: итоги «челленджера» с участием россиян

Сегодня, 10 октября, в Алма-Ате завершился турнир категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена с участием российских фигуристов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнования в Казахстане.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан. Результаты соревнований:

Женщины, итоговые результаты:

1. Александра Игнатова (Трусова) (Россия) — 226,01.

2. Ким Ю Чэ (Корея) — 209,20.

3. Софья Самоделкина (Казахстан) — 204,36.

…

5. Мария Захарова (Россия) — 187,77.

…

7. Дина Хуснутдинова (Россия) — 185,70.

Мужчины, итоговые результаты:

1. Владислав Дикиджи (Россия) — 312,79.

2. Глеб Лутфуллин (Россия) — 27