Российские фигуристы завоевали 13 медалей на мемориале Дениса Тена — 2026
Российские фигуристы завоевали 13 медалей по итогам выступления на турнире категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходил в Алма-Ате с 8 по 10 октября. На соревнованиях в Казахстане россияне завоевали пять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.
Золотые медали:
женщины:
Александра Игнатова (Трусова);
мужчины:
Владислав Дикиджи;
девушки:
Алиса Заикина;
юноши:
Арсений Федотов;
танцы на льду, юниоры:
Мария Фефелова/Артём Валов.
Серебряные медали:
мужчины:
Глеб Лутфуллин;
танцы на льду:
Василиса Кагановская/Максим Некрасов;
девушки:
Виктория Стрельцова;
юноши:
Александр Чмиль;
Танцы на льду, юниоры:
Дарья Дрожжина/Иван Тельнов.
Бронзовые медали:
мужчины:
Пётр Гуменник;
девушки:
Алёна Принёва;
юноши:
Глеб Ковтун.
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