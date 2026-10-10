Российские фигуристы завоевали 13 медалей на мемориале Дениса Тена — 2026

Российские фигуристы завоевали 13 медалей по итогам выступления на турнире категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходил в Алма-Ате с 8 по 10 октября. На соревнованиях в Казахстане россияне завоевали пять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

Золотые медали:

женщины:

Александра Игнатова (Трусова);

мужчины:

Владислав Дикиджи;

девушки:

Алиса Заикина;

юноши:

Арсений Федотов;

танцы на льду, юниоры:

Мария Фефелова/Артём Валов.

Серебряные медали:

мужчины:

Глеб Лутфуллин;

танцы на льду:

Василиса Кагановская/Максим Некрасов;

девушки:

Виктория Стрельцова;

юноши:

Александр Чмиль;

Танцы на льду, юниоры:

Дарья Дрожжина/Иван Тельнов.

Бронзовые медали:

мужчины:

Пётр Гуменник;

девушки:

Алёна Принёва;

юноши:

Глеб Ковтун.