Дмитрий Алиев заявил, что пока не собирается завершать карьеру спортсмена

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев высказался о результатах россиян на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате, Казахстан, а также отметил, что не собирается завершать карьеру спортсмена.

«Моя карьера не остановлена и не закончена, справляюсь с определёнными сложностями по здоровью. Сейчас в данный момент сочетаю три деятельности — тренируюсь как спортсмен, тренирую и занимаюсь музыкой.

Не могу не порадоваться за ребят, которые сюда приехали в том числе под нейтральным флагом. Я очень счастлив, что международная арена открылась и для меня в том числе. Хочу посмотреть на парней, я очень счастлив, что они показывают такой высокий уровень», — приводит слова Алиева ТАСС.

Ранее российские фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Владислав Дикиджи одержали уверенные победы. Глеб Лутфуллин и Пётр Гуменник принесли России серебро и бронзу соответственно. В соревнованиях танцевальных дуэтов Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли второе место. Сегодня, 10 октября, Алиев представит номер на показательных выступлениях «челленджера» в Казахстане.