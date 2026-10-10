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Александра Трусова и Владислав Дикиджи исполнили параллельный четверной лутц

Александра Трусова и Владислав Дикиджи исполнили параллельный четверной лутц
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Российские фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Владислав Дикиджи исполнили параллельный четверной лутц на репетиции показательных выступлений на «челленджере» «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате, Казахстан.

Напомним, Александра одержала уверенную победу в женском одиночном катании, получив от судей 226,01 балла за две программы. Этот результат позволит фигуристке возглавить список запасных на этапы Гран-при ISU.

Владислав также выиграл золото, набрав 312,79 балла. Это рекордный результат для российских одиночников на международной арене. Ранее фигурист уже получил приглашение на этап Гран-при ISU в Китае.

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