Александра Трусова и Владислав Дикиджи исполнили параллельный четверной лутц

Российские фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Владислав Дикиджи исполнили параллельный четверной лутц на репетиции показательных выступлений на «челленджере» «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате, Казахстан.

Напомним, Александра одержала уверенную победу в женском одиночном катании, получив от судей 226,01 балла за две программы. Этот результат позволит фигуристке возглавить список запасных на этапы Гран-при ISU.

Владислав также выиграл золото, набрав 312,79 балла. Это рекордный результат для российских одиночников на международной арене. Ранее фигурист уже получил приглашение на этап Гран-при ISU в Китае.