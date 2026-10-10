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Дикиджи поблагодарил болельщиков за поддержку на мемориале Дениса Тена

Дикиджи поблагодарил болельщиков за поддержку на мемориале Дениса Тена
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Чемпион России — 2025 в одиночном катании Владислав Дикиджи поблагодарил болельщиков за поддержку на турнире категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходил в Алма-Ате, Казахстан, с 8 по 10 октября.

Фото: Соцсети Владислава Дикиджи

«Невероятные эмоции! Спасибо за теплый приём и поддержку», – написал Дикиджи в своём телеграм-канале.

На этом «челленджере» Дикиджи взял золото, получив от судей 312,79 балла по сумме короткой и произвольной программ. Для россиянина эта победа стала второй подряд на международной арене. Ранее Владислав выиграл турнир Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио, Япония, где набрал 265,68 балла.

Также среди россиян на мемориале Дениса Тена выступали Глеб Лутфуллин и Пётр Гуменник. Они заняли второе и третье места соответственно.

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