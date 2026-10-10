Денис Круглов выиграл юниорский этап Гран-при ISU в Гданьске
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Бельгийский фигурист Денис Круглов стал победителем седьмого этапа юниорской серии Гран-при ISU в Гданьске, Польша. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 228,64 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 7, Гданьск, Польша
Юноши. Произвольная программа
10 октября 2026, суббота. 16:40 МСК
Окончено
1
Денис Круглов
Бельгия
228.64
2
Янис Знотиньш
Латвия
206.56
3
Егор Курцев
Украина
198.84
Серебряным призёром стал латвийский фигурист Янис Знотиньш. Его выступления судьи оценили в 206,56. Тройку лидеров замкнул украинец Егор Курцев, который набрал по итогам двух программ 198,84.
Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при ISU в Гданьске. Юноши, итоговое положение:
- Денис Круглов (Бельгия) – 228,64 балла.
- Янис Знотиньш (Латвия) – 206,56 балла.
- Егор Курцев (Украина) – 198,84 балла.
- Чхун Чжэ Вук (Южная Корея) – 192,53 балла.
- Сандро Де Анджело (Швейцария) – 188,96 балла.
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