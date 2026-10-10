Денис Круглов выиграл юниорский этап Гран-при ISU в Гданьске

Бельгийский фигурист Денис Круглов стал победителем седьмого этапа юниорской серии Гран-при ISU в Гданьске, Польша. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 228,64 балла.

Серебряным призёром стал латвийский фигурист Янис Знотиньш. Его выступления судьи оценили в 206,56. Тройку лидеров замкнул украинец Егор Курцев, который набрал по итогам двух программ 198,84.

Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при ISU в Гданьске. Юноши, итоговое положение:

Денис Круглов (Бельгия) – 228,64 балла. Янис Знотиньш (Латвия) – 206,56 балла. Егор Курцев (Украина) – 198,84 балла. Чхун Чжэ Вук (Южная Корея) – 192,53 балла. Сандро Де Анджело (Швейцария) – 188,96 балла.