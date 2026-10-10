15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Денис Круглов выиграл юниорский этап Гран-при ISU в Гданьске

Денис Круглов выиграл юниорский этап Гран-при ISU в Гданьске
Комментарии

Бельгийский фигурист Денис Круглов стал победителем седьмого этапа юниорской серии Гран-при ISU в Гданьске, Польша. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 228,64 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 7, Гданьск, Польша
Юноши. Произвольная программа
10 октября 2026, суббота. 16:40 МСК
Окончено
1
Денис Круглов
Бельгия
228.64
2
Янис Знотиньш
Латвия
206.56
3
Егор Курцев
Украина
198.84

Серебряным призёром стал латвийский фигурист Янис Знотиньш. Его выступления судьи оценили в 206,56. Тройку лидеров замкнул украинец Егор Курцев, который набрал по итогам двух программ 198,84.

Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при ISU в Гданьске. Юноши, итоговое положение:

  1. Денис Круглов (Бельгия) – 228,64 балла.
  2. Янис Знотиньш (Латвия) – 206,56 балла.
  3. Егор Курцев (Украина) – 198,84 балла.
  4. Чхун Чжэ Вук (Южная Корея) – 192,53 балла.
  5. Сандро Де Анджело (Швейцария) – 188,96 балла.
Материалы по теме
Итальянский дуэт Сольдати/Тальябуэ выиграл юниорский этап Гран-при ISU в Гданьске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android