Ветлугин объяснил решение чередовать программы на соревнованиях

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал, почему решил выступать на турнирах, чередуя свои программы прошлых лет.

«А» — избавить себя от рутины в тренировочном процессе, «Б» — понять, в чём сейчас хорош, в каком стиле, жанре сегодня, в 22-23 года. Исходя из этого, понять, что оценивается и в чём я могу быть наиболее выигрышным для того, чтобы поставить в следующем году, который, скорее всего, будет более международным…

Мы чередовали постоянно, мне было классно. Скопом накатывали. Потихоньку в форму приходили все программы, заучивались. Недели за три перед первым стартом определились, накатывать одни программы, делать прокаты. После возвращения из Италии было мало времени, но приняли решение сшить костюмы, отработали много программ, почистили их.

На два этапа Гран-при разные прокатаем и дальше сузим количество. Возможно, за первые половину сезона до чемпионата России нащупаем то, что мне идёт, нужно, что ждут, оценивают, и до конца сезона на этих двух-трёх программах продержимся. Это даст понимание, что ставить на следующий год», — сказал Ветлугин в шоу «Каток» на YouTube.