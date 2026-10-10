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«Появилась большая цель». Ветлугин — о мотивации после допуска на международную арену

«Появилась большая цель». Ветлугин — о мотивации после допуска на международную арену
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Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал, как изменились его цели после допуска отечественных спортсменов на международные соревнования.

«У меня сейчас появилась большая цель. Не говорю, что у нас было неинтересно четыре года. Мне рассказывали о мифической международке, на которую мы должны вернуться и там быть. Я не понимал, для меня чемпионат России был вышкой. В прошлом году остановился в шаге от него [пьедестала]», — сказал Ветлугин в шоу «Каток» на YouTube.

Ветулугину 23 года. Он является членом сборной России по фигурному катанию. В этом сезоне он выиграл серебро турнира серии «Челленджер» Lombardia Trophy в Италии, набрав 254,53 балла за две программы. На ещё одном «челленджере» Triаleti Trophy в Батуми Ветлугин занял четвёртое место.

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