«Появилась большая цель». Ветлугин — о мотивации после допуска на международную арену

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал, как изменились его цели после допуска отечественных спортсменов на международные соревнования.

«У меня сейчас появилась большая цель. Не говорю, что у нас было неинтересно четыре года. Мне рассказывали о мифической международке, на которую мы должны вернуться и там быть. Я не понимал, для меня чемпионат России был вышкой. В прошлом году остановился в шаге от него [пьедестала]», — сказал Ветлугин в шоу «Каток» на YouTube.

Ветулугину 23 года. Он является членом сборной России по фигурному катанию. В этом сезоне он выиграл серебро турнира серии «Челленджер» Lombardia Trophy в Италии, набрав 254,53 балла за две программы. На ещё одном «челленджере» Triаleti Trophy в Батуми Ветлугин занял четвёртое место.