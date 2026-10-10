«Очень тяжело было, устала». Трусова — о победе на мемориале Дениса Тена

Серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) высказалась о своём выступлении на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате, Казахстан. Спортсменка одержала уверенную победу, получив от судей 226,01 балла.

«Чуть-чуть выдохнула после четверного: я вот так наклонилась, поймала себя и думаю — слава богу. Наверное, чуть-чуть выдохнула, но потом сразу начала собираться. Я ещё видела, как Этери Георгиевна [Тутберидзе] подходит и отходит от бортика, каждый раз думала, что она что-то скажет, я не услышу, это будет очень плохо, но в целом она вроде не говорила, не знаю. Может, и говорила, но я не слышала. Как-то от элем