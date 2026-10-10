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«Очень тяжело было, устала». Трусова — о победе на мемориале Дениса Тена

«Очень тяжело было, устала». Трусова — о победе на мемориале Дениса Тена
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Серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) высказалась о своём выступлении на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате, Казахстан. Спортсменка одержала уверенную победу, получив от судей 226,01 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36

«Чуть-чуть выдохнула после четверного: я вот так наклонилась, поймала себя и думаю — слава богу. Наверное, чуть-чуть выдохнула, но потом сразу начала собираться. Я ещё видела, как Этери Георгиевна [Тутберидзе] подходит и отходит от бортика, каждый раз думала, что она что-то скажет, я не услышу, это будет очень плохо, но в целом она вроде не говорила, не знаю. Может, и говорила, но я не слышала. Как-то от элем