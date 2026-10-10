Российские фигуристы во всех видах вышли в финал Гран-при ISU среди юниоров

Сегодня, 10 октября, завершился последний этап юниорской серии Гран-при ISU. Российские фигуристы пробились в финал соревнований во всех видах.

София Дзепка представит Россию в женском одиночном катании, Лев Лазарев — в мужском. Мария Фефелова и Артём Валов выступят в танцах на льду. Полина Шешелева и Егор Карнаухов поборются за победу в парном катании.

Отметим, россияне Таисия Гусева и Даниил Овчинников стали первыми запасными в турнире пар. Они смогут принять участие в соревнованиях при снятии кого-то из уже квалифицировавшихся фигуристов.

Финал юниорской серии Гран-при ISU пройдёт в Чунцине, Китай, с 10 по 13 декабря.