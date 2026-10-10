Стал известен предварительный список участников финала Гран-при ISU среди юниоров

Сегодня, 10 октября, завершился последний этап юниорской серии Гран-при ISU. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком участников финала соревнований, который пройдёт в Чунцине, Китай, с 10 по 13 декабря.

Предварительный список участников:

Девушки

Йихан Ван (Китай);

Мэй Окада (Япония);

София Дзепка (Россия);

Сумика Канадзава (Япония);

Хана Бат (Австралия);

Юйсюань Лю (Китай).

Юноши

Дайя Эбихара (Япония);

Лев Лазарев (Россия);

Хиро Кеутатхип (Таиланд);

Хабин Чой (Южная Корея);

Эн Вейлер (Швейцария);

Ли Янхао (Новая Зеландия)

Спортивные пары

Анита Мапелли и Ной Кесада (Испания);

Дебора Анна Коэн и Лукас Вочозка (Чехия);

Полина Шешелева и Егор Карнаухов (Россия);

Рейган Мосс и Якуб Гальбавы (США);

София Ярмок и Люк Витковски (США);

Юйсюань Чэнь и Инбо Донг (США).

Танцы на льду

Дания Муаден и Тео Биго (Франция);

Дарья Гримм и Григорий Родин (Германия);

Зои Бьянки и Даниэль Базиль (Италия);

Мария Фефелова и Артём Валов (Россия);

Эмбер Перрье Джанезини и Сэмюэл Блан Клаперман (Франция);

Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин (США).

Стоит отметить, россияне Таисия Гусева и Даниил Овчинников стали первым запасными турнира пар.