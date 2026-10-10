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Стал известен предварительный список участников финала Гран-при ISU среди юниоров

Стал известен предварительный список участников финала Гран-при ISU среди юниоров
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Сегодня, 10 октября, завершился последний этап юниорской серии Гран-при ISU. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком участников финала соревнований, который пройдёт в Чунцине, Китай, с 10 по 13 декабря.

Предварительный список участников:

Девушки

Йихан Ван (Китай);
Мэй Окада (Япония);
София Дзепка (Россия);
Сумика Канадзава (Япония);
Хана Бат (Австралия);
Юйсюань Лю (Китай).

Юноши

Дайя Эбихара (Япония);
Лев Лазарев (Россия);
Хиро Кеутатхип (Таиланд);
Хабин Чой (Южная Корея);
Эн Вейлер (Швейцария);
Ли Янхао (Новая Зеландия)

Спортивные пары

Анита Мапелли и Ной Кесада (Испания);
Дебора Анна Коэн и Лукас Вочозка (Чехия);
Полина Шешелева и Егор Карнаухов (Россия);
Рейган Мосс и Якуб Гальбавы (США);
София Ярмок и Люк Витковски (США);
Юйсюань Чэнь и Инбо Донг (США).

Танцы на льду

Дания Муаден и Тео Биго (Франция);
Дарья Гримм и Григорий Родин (Германия);
Зои Бьянки и Даниэль Базиль (Италия);
Мария Фефелова и Артём Валов (Россия);
Эмбер Перрье Джанезини и Сэмюэл Блан Клаперман (Франция);
Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин (США).

Стоит отметить, россияне Таисия Гусева и Даниил Овчинников стали первым запасными турнира пар.

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